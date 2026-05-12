Çorum'un Sungurlu ilçesinde yağışların ardından derenin taşması sonucu Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşım aksadı.
İlçede ikindi saatlerinde yağmur etkili oldu.
Yağışla birlikte debisi yükselen Kızılın Deresi'nde, Karaçay köyü yakınlarında taşkın meydana geldi.
Sel sularının dere yatağından taşması nedeniyle Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de yolun ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Sel Taşkını Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?