Sungurlu'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Erol V. (49) idaresindeki 60 AAC 192 plakalı otomobil, Çorum- Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında sürücüsü Özgür K. idaresindeki 19 KU 420 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Merve V. (13), Sümeyra D. (25) ve Nurten V. (44) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum istikameti ulaşıma kapandı.
Yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı kalan Çorum-Ankara kara yolunda 12 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.
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