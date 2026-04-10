Sünnîliğin İslam Dünyasındaki Ağırlığı ve Mezhep İlişkileri

Dünya genelinde mezhep dağılımları incelendiğinde, Hristiyanlık, Yahudilik ve Budizm'de belirli bir mezhebin ağırlığı sınırlıyken, İslam'da Sünnîlik %88-90 oranıyla açık farkla yaygındır. Sünnîlik içindeki fıkhî mezheplerin itikadî görüşleri birbirine yakın olduğu için ciddi farklılıklar yoktur, bu da İslam'da mezhep açısından bölünmüşlüğün az olduğunu gösterir. Tarih boyunca Müslümanların çoğunluğu Ehl-i Sünnet inancını benimsemiş, Sünnîler siyaseten etkili olmuş ve ihtida faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

Sünnîlik, mezhepten öte İslam'ın ana ve orta yolu olarak görülmeli, bu özgüvenle diğer mezheplere yaklaşılmalıdır. Sünnîler, diğer mezhepleri yanlış yollara sapmış kardeşler olarak görmeli, onlarla iyi ilişkiler kurarak ailenin birliğini korumaya çalışmalıdır. Şiîlerin eleştirileri sert olabilir, çünkü tarihsel olarak muhalefette kalmışlardır; güçlü olan Sünnîler itidalli davranmalıdır. Örneğin, son dönemdeki çatışmalarda Sünnî halklar ve âlimler, mazlum İran'ın yanında yer alarak mezhep çatışmasını körüklemekten kaçınmış, Türkiye, Mısır ve Pakistan gibi ülkeler barış için çaba göstermiştir. Bu tavır, Sünnî-Şiî ayrışmasını hafifletebilir.

Her iki tarafın akl-ı selim ulemâsı diyalog kurmalı, fikrî ayrılıkları çözüme kavuşturmak mümkün olmasa da çatışmaları asgariye indirmeye çalışmalıdır. İslam düşmanları mezhep ihtilaflarını körüklemek isterken, Müslümanlar ümmetin birliğini korumalıdır. Sünnîlik veya Şiîlik terör örgütleriyle temsil edilemez; barışçıl yaklaşımlar geliştirilmelidir.