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Sünnet Düğününde Traktör Konvoyu

Sünnet Düğününde Traktör Konvoyu
18.07.2025 20:48
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Düzce'de çiftçiler, 5 yaşındaki Mahir'in sünnet düğünü için traktörlerle konvoy oluşturdu.

Düzce'deki sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih eden çeltik çiftçisi aile 18 traktörle konvoy yaptı.

Konuralp Mahallesi'nde çiftçilik yapan Orhan ve Büşra Aktepe çifti, oğulları 5 yaşındaki Mahir için sünnet düğünü düzenledi.

Aktepe Sokak'taki evlerinin önünde çeltik çiftçiliğinde kullandıkları traktörü süsleyen aileye, diğer çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.

Tül ve balonlarla süslenen traktörlere çocuğunun ismi de yazıldı.

Konvoy halinde düğünün yapılacağı kır bahçesine gelen traktörler, alkışlarla karşılandı.

Baba Orhan Aktepe, AA muhabirine, oğullarının traktör üzerinde büyüdüğünü kaydetti.

Gençleri çiftçiliğe özendirmek amacıyla böyle bir şey yaptıklarını dile getiren Aktepe, "Özensinler, üretsinler ve çalışarak kazansınlar istiyoruz. Biz dededen bu yana çeltik tarlasında büyüdük. Tarihi ve coğrafi işaretli Konuralp pirincini üretiyoruz. Oğlum da traktörde, tarlada büyüyor. Babam dedemden, ben babamdan öğrendim, o da benden bu işi öğrenecek." dedi.

Aktepe, trafiği tehlikeye düşürmemek için sınırlı sayıda traktörü konvoya dahil ettiklerini sözlerine ekledi.

Traktörlerin konvoyu dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

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