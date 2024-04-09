Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK\'ya sevk edildi

ferhat eser:

secimleri bekleyip trabzonsporu 3 hafta sonra pfdk ya sevk eden Tff iş başında Allah kabul etmez bunu Beşiktaşlıyım ve bu adaletsizliğin karşısındayım fenerbahçe yalnız değildir bu böyle biline

72 38 Yanıtla

yıldıray yanık: Kardeşim tek sorun Ali koç bir şeyler deniyor.Ama Fenerbahçeye gitmeden önce çok büyük zararlar verecek.Hak bu şekil aranmaz.Bu takımın taraftarına yazık.Sanki intikamı federasyondan değilde Fenerbahçeden alıyor. Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin. 144 22

Gregor Samsa: İyi kankanız fb ile ligden çekilin biz de kurtulalım şu ağlamalarınızdan. Kafa ütülediniz iyice. 125 11

Fehmi Kaya: Bjk ligden çekilsin fenerin yapamadığını yapsın 17 11

Murat Topal: Her haberin altında yorumdasın, ne kadar maaş alıyorsun bu siteden? Tamam anladık bjk lisin TS en büyük cezayı alması gerek, anladık la anladık, senin demenle olmuyor ama burda yırtma kendini boş yere 9 8

Murat Topal: Senin beyninle ilgili bir problemin olduğunu düşünüyorum. Ya bu sahaya adam girme olayı TS’ye özel bir durum mu. Kendi tuttuğun takım dahil aç eski derbi maçlarda yaşananlara bir bak 15 maç ceza hangi takım almış? Burda boş beleş yorum yapma. Etkisiz haldeki adama futbolcu neden vuruyor? Daha önce stada giren hangi oyuncuya futbolcu vurup ceza almadı? İftira nerdeyse misliyle kabulüm değilse fazlası sana dönsün 4 10

Murat Topal: Kadrolu yorumcu 7 6

ferhat eser: murat attığın iftira sana misliyle dönsün inşallah madem adalet var neden ts hemen değilde haftalar sonra sevk edildi neden 15 maç ceza alması gerekirken sadece 4 maç ceza aldı çık açıkla???? 10 2