Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

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Galatasaray ile karşı karşıya geldikleri Süper Kupa maçının 2. dakikasında sahadan çekilen Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

09.04.2024 15:26  Güncelleme: 16:04
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'yi müsabakayı terk etme gerekçesiyle, Galatasaray'ı ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

2. DAKİKADA SAHAYI TERK ETMİŞLERDİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Turkcell Super Kupa finalinde karşı karşıya gelmişti. Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş, golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekilmişti. TFF, finalde yaşananları PFDK'ya taşıdı.

Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Hukuk Müşavirliği'nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3-GÖZTEPE A.Ş.'nin 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ERZURUMSPOR FK futbolcusu CELAL HANALP 'ın 08.04.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"ADALETSİZLİĞE KARŞI DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan; Fenerbahçe sahadan çekildiği Süper Kupa maçıyla ilgili dünya kamuoyuna açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp hem İngilizce hem de Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK\'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Eski Tüfek.: Elinizden geleni ardınıza koymayın ,son çırpınışlarınız....... 32 98 Yanıtla
  • ferhat eser: secimleri bekleyip trabzonsporu 3 hafta sonra pfdk ya sevk eden Tff iş başında Allah kabul etmez bunu Beşiktaşlıyım ve bu adaletsizliğin karşısındayım fenerbahçe yalnız değildir bu böyle biline 72 38 Yanıtla yıldıray yanık: Kardeşim tek sorun Ali koç bir şeyler deniyor.Ama Fenerbahçeye gitmeden önce çok büyük zararlar verecek.Hak bu şekil aranmaz.Bu takımın taraftarına yazık.Sanki intikamı federasyondan değilde Fenerbahçeden alıyor. Allah Fenerbahçe taraftarına sabır versin. 144 22 Gregor Samsa: İyi kankanız fb ile ligden çekilin biz de kurtulalım şu ağlamalarınızdan. Kafa ütülediniz iyice. 125 11 Fehmi Kaya: Bjk ligden çekilsin fenerin yapamadığını yapsın 17 11 Murat Topal: Her haberin altında yorumdasın, ne kadar maaş alıyorsun bu siteden? Tamam anladık bjk lisin TS en büyük cezayı alması gerek, anladık la anladık, senin demenle olmuyor ama burda yırtma kendini boş yere 9 8 Murat Topal: Senin beyninle ilgili bir problemin olduğunu düşünüyorum. Ya bu sahaya adam girme olayı TS’ye özel bir durum mu. Kendi tuttuğun takım dahil aç eski derbi maçlarda yaşananlara bir bak 15 maç ceza hangi takım almış? Burda boş beleş yorum yapma. Etkisiz haldeki adama futbolcu neden vuruyor? Daha önce stada giren hangi oyuncuya futbolcu vurup ceza almadı? İftira nerdeyse misliyle kabulüm değilse fazlası sana dönsün 4 10 Murat Topal: Kadrolu yorumcu 7 6 ferhat eser: murat attığın iftira sana misliyle dönsün inşallah madem adalet var neden ts hemen değilde haftalar sonra sevk edildi neden 15 maç ceza alması gerekirken sadece 4 maç ceza aldı çık açıkla???? 10 2 ferhat eser: murat eline urfa biberi versek şeker diye yalarsın eğitim al eğitim oku biraz yazık ülkeye faydan olsun okuyup anlama yeteneğini geliştir biraz 6 3
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