Süper Lig'de 37. hafta maçında Kayserispor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao atarken, Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.
Bu sonucun ardından 37 puanla Konyaspor'u 2-1 yenip puanını 42 yapan Alanyaspor'un 5 puan gerisinde kalan Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen dördüncü takım oldu. Kayserispor, 45 puana yükseldi. Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Son Dakika › Güncel › Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu - Son Dakika
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