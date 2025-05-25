Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu - Son Dakika
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Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu

Süper Lig\'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
25.05.2025 20:59
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Süper Lig'in 37. haftasında Bodrum FK, Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK, Alanyaspor'un Konyaspor deplasmanında kazandığı haftada küme ligden düşen son takım olmayı garantiledi.

Süper Lig'de 37. hafta maçında Kayserispor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bodrum FK'nın golünü 13. dakikada Pedro Brazao atarken, Kayserispor'un golü 62. dakikada Duckens Nazon'dan geldi.

BODRUM FK KÜME DÜŞTÜ

Bu sonucun ardından 37 puanla Konyaspor'u 2-1 yenip puanını 42 yapan Alanyaspor'un 5 puan gerisinde kalan Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen dördüncü takım oldu. Kayserispor, 45 puana yükseldi. Süper Lig'de son hafta Kayserispor, Samsunspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Kayserispor, Konyaspor, Kayseri, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • cengiz kurt:
    Fenerbahçenin arka bahçeleri Sivas Bodrum Hatay Fenerbahçe seneye garanti 18 Puan gitti Allah Büyük 53 7 Yanıtla
  • Osman KOÇ osman05koc@gmail:
    İlahi adalet fenere yattıktan sonra hep puan kaybettiler ADALET YERİNİ BULDU 42 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEV IN 4 ARKA BAHCESI: ADS,HATAY, SIVAS, BODRUM YALLAH KÜMEYE. SENEYEDE KASİMPASA VE RIZE SIRADA BABANIZ GALATASARAY 37 6 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    iyi oldu fenerin şampiyonlugunu isteyen Bodrum'da yolcu oldu.bi daha gelmeyin süper lige.. 39 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bodrum Hatay Sivas baskanlariniz peşinden ayrilmadilar Fenerbahçeli Ali Koç yalakalari sonunuz böyle olacağı belliydi hadi Koç kurtarsin 33 3 Yanıtla
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