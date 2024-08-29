Şüphelilerin evinde patlayıcılar bulundu - Son Dakika
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Şüphelilerin evinde patlayıcılar bulundu

Şüphelilerin evinde patlayıcılar bulundu

İstanbul Şişli'de define arayan şüphelilerin evinde yapılan aramada kaya kırmada kullanılan patlayıcılar bulundu. Şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.

29.08.2024 11:40
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-Şüphelilerin evinde yapılan aramada kaya kırmada kullanılan patlayıcılar bulundu

Ali AKSOYER/İSTANBUL,ŞİŞLİ'de bulunan Ortodoks mezarlığı içinde define aradıktan sonra kaçan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 6 kaya kırmada kullanılan patlayıcı madde bulundu. Şüpheliler ellerindeki çuvalla mezarlıktan kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yasnsıdı

Şişli, Feriköy mahallesinde bulunan Aya Lefter Rum Ortodoks mezarlığında saat 04.50'de define arayan kişiler olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet cam kavanoz, 6 adet şişe, 49 adet çömlek olduğu düşünülen parça bulundu. Ardından, şüphelilerin olaydan sonra ellerindeki bir çuvalla mezarlıktan çıkıp, iki ayrı otomobile binerek uzaklaştığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kullandıkları araçların plakasına ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda olaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet define aramada kullanılan tarama cihazı, bir adet havalı tabanca, 6 adet kaya kırmada kullanılan patlayıcı madde, 1 adet kroki, Defineciliğe ait dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde hazineyi bulamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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