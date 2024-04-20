Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma - Son Dakika
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Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma

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Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

20.04.2024 13:45  Güncelleme: 14:08
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlere ilişkin "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamasında "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

Sur Belediyesi\'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma

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Son Dakika Güncel Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma - Son Dakika

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    Yorumlar (16)

  • Yusuf Çarman: Zorla gelin bizi kaşıyın diyorlar 219 32 Yanıtla
  • Ekrem Korkmaz: Bende Diyarbakırlı Türk Vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değerli savcılarını göreve çağırıyorum ,gereği derhal yapılsın . 197 37 Yanıtla Harun Çelik: Tamam :) 17 39
  • Abdullah Çelik: Ben bir HDP li olarak herkese saygı duyulması gerekiyor saygısızlık lan savaşla hiç kimse kazanamaz 122 30 Yanıtla Halit Gon: bende bir kürt olarak bu vatan için canım feda eyer bu ülkenin değerlerine bayrağına saygın yoksa yarın bir ırak suriye libya afganistan olursan eyvah dersen fayda etmez hdp asla kistlerin temsilcisi değil biz beraber yaşıyacağız kimse bölemez böldurtmeyiz çünkü vatan hepimizin mide bulandirmaya kalkışmayın efendice halkın verdiği oyun hakkını ve hizmetini yap 168 10
  • Muzaffer Kızıl: Parti niye böyle geri zekalıları barındırıyor Ya sabıkalı kişileri aday gösteriyorlar yada konuşmasını bilmiyorlar 131 12 Yanıtla
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