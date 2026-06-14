Sur Kentinde Mücadele: Evlerini Terk Etmiyorlar - Son Dakika
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Sur Kentinde Mücadele: Evlerini Terk Etmiyorlar

14.06.2026 11:59
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İsrail'in ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılara rağmen Sur sakinleri evlerini terk etmemek için direniyor.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında büyük hasar gören Sur kentinin sakinleri, saldırıların sürmesine rağmen evlerini ve topraklarını terk etmemek için mücadele ediyor.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da yaklaşık 1 milyon kişi yerinden edildi.

Kuruluşu MÖ 3000'li yıllara uzanan, Fenikeliler döneminde Akdeniz kıyısındaki stratejik konumu sayesinde önemli bir ticaret merkezi olan ve 1984 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Sur kentinin sakinleri, İsrail saldırılarında zarar gören evlerini onarmaya ve başlarını sokabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyor.

Halihazırda yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı Sur'da nüfusun yüzde 20'sini, güneydeki köy ve kasabalardan göç eden Lübnanlılar oluşturuyor.

"Çadırda yaşamak zorunda kalsak bile toprağımıza geri döneceğiz"

İsrail saldırıları nedeniyle Mecdel Zun kasabasından ayrılarak Sur kent merkezine yerleşen Buseyne Hammud, her ne olursa olsun Sur'dan ayrılmayacaklarını dile getirdi.

Mecdel Zun'daki yıkımın çok büyük olduğunu vurgulayan Hammud, toprağına bağlılığını şu sözlerle ifade etti:

"Burası bizim toprağımız ve her şeyimiz. Bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz. Çadırda yaşamak zorunda kalsak bile toprağımıza geri döneceğiz."

Yılların emeği bir anda yok oldu

Sur sakinlerinden Nur Halid ise 1956 yılında yapımına başladığı evinin İsrail saldırılarında yıkılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yıllarca çalışıp didinerek inşa ettikleri binayı, İsrail'in saldırı tehditleri üzerine terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Halid, daha sonra geri döndüklerinde evlerinin tamamen yıkıldığını gördüklerini söyledi.

Sur kent merkezi de İsrail saldırılarından nasibini aldı

İsrail ordusu, daha önce birçok kez Hizbullah mensuplarına saldırı iddiasıyla Sur kenti ve çevresindeki kamp ve mahallelerde yaşayanlar için sürgün emri yayımlamıştı.

Bu süreçte Sur kent merkezi ve çevresine düzenlenen saldırılarda can kayıplarının yanı sıra çok sayıda yapı da ağır hasar gördü.

İsrail ordusunun, 31 Mayıs'ta Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki binaya düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetmiş, 10'u sağlık çalışanı 17 kişi yaralanmıştı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci'nin İsrail'in tarihi Sur kentine yönelik saldırılarının durdurulması için yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sur Kentinde Mücadele: Evlerini Terk Etmiyorlar - Son Dakika

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