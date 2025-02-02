Suriye Başkanı Şara'nın Suudi Ziyareti - Son Dakika
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Suriye Başkanı Şara'nın Suudi Ziyareti

Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, Suudi Arabistan'a ilk resmi ziyareti için gitti.

02.02.2025 11:38
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(ANKARA) - Suriye'nin yeni atanan Devlet Başkanı Ahmed el- Şara, ilk resmi yurtdışı ziyaretini bugün Suudi Arabistan'a yapıyor. Şara'nın, Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geleceği ileri sürüldü.

Suriye'nin yeni hükümetinin ilk resmi dış ziyareti, ülkeye insani yardım sağlayan Suudi Arabistan'a oldu. Suriye devlet haber ajansı, Şara'nın Dışişleri Bakanı Essa el-Şaybani ile birlikte Suudi Arabistan'a giderken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ocak Perşembe günü Şara'yı Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı olarak atanmasından dolayı tebrik etmişti. Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, geçen ay Şam'ı ziyaret ederek, Şara ile görüşmüştü.

Prens Faysal, Riyad'ın Suriye'nin yeni yetkililerine uluslararası yaptırımların kaldırılması konusunda yardımcı olmaya çalıştığını söylemişti. Suudi Arabistan'ın Suriye'nin yanında olduğunu da sözlerine ekleyen Faysal, "tüm yaptırımların kaldırılması ve dondurulmasının hızlandırılmasının önemine" işaret etmişti.

Suudi Arabistan merkezli televizyon kanalı Al Arabiya'ya aralık ayında konuşan Şara, Krallığın "Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin geleceğinde kesinlikle büyük bir role sahip olacağını" söyleyerek, "tüm komşu ülkeler için büyük bir yatırım fırsatına" işaret etmişti.

Şara'nın Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'yi ziyaret edeceği söyleniyor.

Kaynak: ANKA

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