Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Fidan\'ı Şam\'da kabul etti

(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Şam'da kabul etti. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için koordinasyonun sürdürülmesi ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bugün Şam'da kabul etti. Görüşmede, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani de hazır bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Taraflar, ortak çıkarlara hizmet etmek ve bölgede güvenlik ile istikrarı desteklemek amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.