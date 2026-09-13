Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Şam'da kabul etti - Son Dakika
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Şam'da kabul etti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Fidan\'ı Şam\'da kabul etti
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bugün Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı; taraflar güvenlik ve istikrar için koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

(ŞAM) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hakan FidanŞam'da kabul etti. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için koordinasyonun sürdürülmesi ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bugün Şam'da kabul etti. Görüşmede, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Şeybani de hazır bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Taraflar, ortak çıkarlara hizmet etmek ve bölgede güvenlik ile istikrarı desteklemek amacıyla koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Şam'da kabul etti - Son Dakika

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