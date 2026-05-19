(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Kabulde Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin es-Selame de bulundu.
Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında, bölgedeki durumun gelişmeleri ve iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yollar ele alındı" denildi.
Son Dakika › Güncel › Suriye Cumhurbaşkanı Şara, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?