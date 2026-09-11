Suriye'de 9 eski rejim pilotu savaş suçu gerekçesiyle yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Lazkiye ilinde yürütülen güvenlik operasyonlarında devrik rejime bağlı 9 pilotun savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalandığını duyurdu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Lazkiye İli İç Güvenlik Komutanı Abdüaziz el-Ahmed, il genelinde yürütülen "rutin takip ve istihbari çalışmalar" sonucunda Terörle Mücadele Şubesi ile koordineli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yakalanan şahısların devrik rejim döneminde savaş uçağı ve helikopter pilotu olarak görev yaptığını ifade eden Ahmed, "Bu kişiler askeri konumlarını ve havacılık uzmanlıklarını kullanarak çeşitli illerde Suriye halkına karşı suçlar işledi." dedi.

Ahmed, yakalanan pilotlar arasında 3 tuğgeneral, 3 albay, 1 yarbay ve 2 yüzbaşı olduğunu aktararak, isimlerini şöyle sıraladı:

"Kurmay Tuğgeneral Menhel Enver Salih, Tuğgeneral Sami İbrahim Mahmud, Tuğgeneral Gıyyas Ali er-Ruhayya, Albay İsa İzzeddin Hadur, Albay Mervan Salah Nafeş, Albay Beşar Semir Vunnus, Yarbay Eyyhem Hamza Aliya, Yüzbaşı Eyyhem Ahmed Davud ve Yüzbaşı Ammar İsa Cüneydi."