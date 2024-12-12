Suriye'de Aileler Cenaze Arayışında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Aileler Cenaze Arayışında

Şam'da aileler, işkenceyle ölen yakınlarının cesetlerini morgdaki fotoğraflarla bulmaya çalışıyor.

12.12.2024 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Suriye'de aileler, yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor

ŞAM - Esad rejimi tarafından Suriye'deki yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri ortaya çıktı. Mahkumların birçoğunun yakın tarihte öldüğü, bazı cesetlerin uzuvlarının eksik olduğu görüldü. Aileler ise morg bahçesine asılan fotoğraflar ile yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor.

Esad rejiminin devrilmesiyle muhaliflerin eline geçen Sednaya ve diğer yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri, Şam Hastanesi morguna getirildi. Bazı mahkumların işkence sonucu yakın tarihlerde öldüğü, bazı cesetlerde ise vücut uzuvlarının olmadığı görüldü. Cezaevinde Suriye rejim askerleri tarafından öldürülen mahkumların çekilen fotoğrafları, hastane binasının dışındaki duvarlara yapıştırıldı.

Cenazelerin hastanelere getirildiğini öğrenen Suriyeliler, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Ölen mahkumların aileleri, hastane morgunun bahçesine asılan fotoğraflardan yakınlarını tespit etmeye çalışıyor. Gece geç saatlere kadar fotoğrafları inceleyen aileler, haber alamadıkları yakınlarının akibetini öğrenmek istiyor. Yıllarca cezaevinde işkence gören ve rejimin düşmesinin ardından serbest kalanların da hastaneye gelerek yakınlarını aradığı görüldü.

"Cuma günü sabah saatlerinde cezaevinde 250 kişiyi öldürdüler"

Cezaevinde iki yıl kaldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirten Ahmed Hamdani, "Yakınlarım cezaevinde, onları arıyorum. Yakınlarımdan 9 kişiyi öldürdüler, onun dışında bu cuma günü sabah saatlerinde 250 kişiyi cezaevinde öldürdüler" dedi.

Bir yıl öncesinde dolar bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 1 yıl boyunca Adra Cezaevi'nde sayısız işkenceye maruz kalan bir mahkum ise, "Cuma günü cezaevinden çıktım. 1 senedir işkence görüyorum. Suçum dolar bulundurmaktı. Adra Cezaevi'ndeydim, orada da her yerde olduğu gibi işkence vardı" ifadelerini kullandı.

Hastanede görevli bir doktor, Sednaya Hapishanesi'nde serbest bırakılan ve daha sonra yurt dışına giden bir mahkumun rejim karşıtı bir kanala röportaj verdiğini ve sonrasında ailesiyle tehdit edilmesi üzerine Suriye'ye geri döndüğünü söyledi. Doktor, dönmesinin ardından yeniden cezaevine konulan mahkumun cesedinin bulunduğunu ifade etti.

Suriye'de askerlik yaptığı dönemde Esad'ın halka yaptığı zulüm nedeniyle askerden kaçtığını ve daha sonra yakalanarak cezaevine gönderildiğini ve orada yıllarca işkence gördüğünü belirten bir eski rejim askeri ise, Esad'ın idam edilmesini istediklerini ve bu isteklerinin tüm dünyaya duyurulmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Hastane, 3-sayfa, Mahkum, Mahkum, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Aileler Cenaze Arayışında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:50 Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:53:31. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'de Aileler Cenaze Arayışında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.