Suriye'de Geçiş Dönemi Başladı - Son Dakika
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Suriye'de Geçiş Dönemi Başladı

Suriye\'de Geçiş Dönemi Başladı

Ahmed Şara, Suriye'nin geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi. Yeni hedefler belirlendi.

29.01.2025 23:46
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Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi.

Konferansta konuşan Şara, "Allah'ın yardımıyla zinciri kırdık, eziyet çekenleri özgürleştirdik ve (başkent) Şam'ın üzerinden zillet ve aşağılık tozlarını attık. Suriye'nin güneşi yeniden doğdu." dedi.

Şara, "Bugün Suriye'nin öncelikleri, iktidar boşluğunu doldurmak, iç barışı korumak, devlet kurumlarını inşa etmek, ekonomik kalkınma altyapısını oluşturmak ve Suriye'nin uluslararası ve bölgesel prestijini yeniden kazandırmaktır." ifadesini kullandı.

Şeybani de Suriye halkının beklentilerini yansıtan bir kimlik ortaya koyduklarını söyleyerek, halkın beklentilerini karşılayan bir Suriye kimliği çizmeyi başardıklarını kaydetti.

Şeybani, Suriye dış politikasının temel amacının, karşılıklı işbirliği, saygı ve stratejik ortaklıklar temelinde şekillenen bölgesel ve uluslararası ortam oluşturmaya katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

Abdülgani, her yıl 8 Aralık tarihinin Suriye'nin milli bayramı olarak ilan edildiğini belirterek, "Baas Partisi ve ona bağlı tüm komite, komisyon, kurum ve organizasyonları geri kurulmayacak şekilde feshediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdülgani, (Baas rejimine karşı savaşan) grupların feshedilerek, devlet çatısı altına gireceğini belirtti.

Şara'nın geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesi Şam, Humus, Lazkiye, İdlib ve Hama illerinde kutlandı.

Kaynak: AA

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