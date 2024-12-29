Suriye'de Güvenlik Reformu

Güncel

(ANKARA) - Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki Suriye'nin yeni yönetiminin İstihbarat Şefi Enes Hasan Hattab, tüm güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılacağını ve eski birimlerin lağvedileceğini açıkladı. Suriye'nin yeni yönetimi, eski Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin "kalıntıları" olarak nitelendirdiği kişilere karşı ülkenin çeşitli bölgelerinde operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.

HTŞ liderliğindeki Suriye'nin yeni yönetiminin İstihbarat Şefi Enes Hasan Hattab, göreve atandıktan iki gün sonra yaptığı açıklamada, tüm güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılacağını ve eski birimlerin lağvedileceğini ifade etti. Hattab, "Güvenlik teşkilatı, tüm servislerin lağvedilmesi ve halkımızı onurlandıracak şekilde yeniden yapılandırılmasıyla reforme edilecektir" dedi.

Hattab açıklamasında, "Eski rejimin güvenlik servisleri çok sayıda ve çeşitliydi, farklı isimlere ve bağlantılara sahipti, ancak hepsinin ortak noktası elli yıldan uzun bir süredir ezilen halka dayatılmış olmalarıydı" ifadelerine yer verdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, Suriye'deki iç savaşta meydana gelen çatışmalarda Suriye hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde 100 binden fazla insan öldü.

Öte yandan, Suriye'nin yeni yönetimi, eski Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin "kalıntıları" olarak nitelendirdiği kişilere karşı ülkenin çeşitli bölgelerinde operasyonlar düzenliyor. Suriye devlet medyası, yetkililerin Suriye'nin kuzeybatı kıyısındaki Lazkiye kenti yakınlarında "geniş çaplı bir süpürme operasyonu" yürüttüğünü bildirmişti.

Suriye'deki yeni yönetime bağlı yetkililer, güvenlik operasyonunun Beşar Esad ve güçlü bir eski askeri komutan olan kardeşi Mahir Esad ile bağlantılı askerler ve Suriye ordusu yetkililerine odaklandığını söyledi.