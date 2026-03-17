Suriye'de İftar Programları Devam Ediyor - Son Dakika
17.03.2026 00:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, AK Parti Genel Merkezinin organizasyonu ve 17 belediyenin katkılarıyla Suriye genelinde gerçekleştirilen iftar programları Şam'da devam etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Kefreyn beldesinde Konya Büyükşehir Belediyesince 1000 kişiye iftar verildi.

Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Lazkiye, Deyrizor ve Rakka illerinde Türkiye'deki 17 belediyenin katkıları ve Suriye'de çalışma yürüten STK'ların işbirliğinde ramazan sonuna kadar yaklaşık 500 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor.

Şam'da dağıtılan iftara katılan El-Mustafa Cami imamı Malik Mustafa, AA muhabirine bu topluluğun başka bir yerde bulunamayacağını belirterek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mustafa, "Türk kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Tarih ve kökleri bitmeyen bir mirasa sahibiz. Bu güzel girişimler için minnettarız. Bu girişimleri birçok köyde gerçekleştirdiler ve özellikle bu köyü seçtiler. Teşekkür ederiz. Biz ve Türk halkı kardeşiz." ifadelerini kullandı.

İmam Mustafa, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ve dostumuz Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'deki belediyelere Suriye ve Gazze'deki oruçlulara iftar sağlama konusunda verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Allah hepinizi hayırla mükafatlandırsın."

İftara katılan Fayiz Osman da iftar programları için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Osman, "Tüm ülke tek bir sofra etrafında toplandı ve halk arasındaki tüm hassasiyetleri giderdi. Bu program için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Ülkede sevgi ve dostluğu yeşerttiler. Elhamdülillah." dedi.

Kaynak: AA

Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
