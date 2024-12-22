Suriye'de İlk Kadın Yetkili: Ayşe el-Dibs

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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Ayşe el-Dibs, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına atandı.

Suriye Siyasi İşleri İdaresinden yapılan açıklamada, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Dibs'in getirildiği belirtildi.

Dibs, Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede kurulan yeni yönetimde seçilen üst düzey ilk kadın yetkili oldu.

Daha önce insani yardım alanında çalışmaları olan Dibs, sosyal medya hesabında, kendisini "kadınları ve insani çalışmaları geliştirme konularına yoğunlaşmış bir aktivist" olarak tanımlıyor.