Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma - Son Dakika
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Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırılar gerçekleşti. İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenlerken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ise İran destekli gruplara ait askeri noktaları vurdu.

14.08.2024 00:50
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TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Deyrizor'da Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

ABD üssünün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları ise Deyrizor ilinin doğusunda ve Haşşam beldesi çevresinde İran destekli gruplara ait askeri noktaları vurdu.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

Deyrizor, Suriye, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma - Son Dakika

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