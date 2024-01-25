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Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika
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Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Deyrizor ilinde, İran destekli gruplara ait askeri noktalar hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırıyı düzenleyen hava araçlarının aidiyeti henüz belirlenemedi. Deyrizor'un bazı bölgeleri ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunurken, diğer bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde.

Suriye\'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi
25.01.2024 - 17:29,
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Suriye'de Deyrizor'un Elbukemal ilçesinde Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara, aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Elbukemal'in güneyinde Sina bölgesinde İran destekli gruplara ait askeri noktalar hava saldırısıyla hedef alındı.

Aidiyeti henüz belirlenemeyen hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı üstlenen olmadı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat'ın batısındaki İran destekli gruplar da zaman zaman aidiyeti bilinmeyen hava araçlarına hedef oluyor.

Kaynak: AA
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