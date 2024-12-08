Suriye'de Kaos Yok, Yeni Hükümet Mümkün - Son Dakika
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Suriye'de Kaos Yok, Yeni Hükümet Mümkün

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Suriye'deki gelişmelerin kaos yaratmadığını ve yeni hükümete açık olunduğunu belirtti.

08.12.2024 17:17
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Suriye'deki mevcut durumun herhangi bir kaos yaşanacağına işaret etmediğini söyledi.

Albares, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesini İspanya devlet televizyonu RTVE'ye değerlendirdi.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların 11 gün önce ülkedeki önemli şehirlerin kontrolünü ele geçirmeleriyle başlayan sürecin "herkes için çok hızlı ve şaşırtıcı bir gelişme olduğunu" vurgulayan Albares, başkent Şam'ın kontrolünün ele geçmesi ve çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in kaçmasına rağmen mevcut yönetimin yeni bir hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin tüm görüşmelere açık olduğunu belirtti.

Albares, "Avrupalı mevkidaşlarımla da konuştum. Herkes Suriye'deki gelişmelerin çok hızlı olmasından dolayı şaşkın. Şu anda önceliğimiz İspanyol vatandaşlarının güvenliği. Çevredeki havalimanlarının kapalı olmasından dolayı herhangi bir tahliye yapılamaz ama zaten mevcut durum da hiçbir kaosa işaret etmiyor. Tam tersine, silahlı grupların ilk adımı halka rahat olmaları, devlet kurumlarının işleyişinin devam edeceği ve hükümet ile birlikte çalışacakları mesajı vermek oldu." ifadelerini kullandı.

Silahlı grupların "çok rahat ve karşılarında hiçbir direnç görmeden ilerlediklerini" kaydeden Albares, "hiçbir yağmalama ve katliam olmadığına" işaret etti.

"Mevcut durum herhangi bir kaos yaşanacağına işaret etmiyor." diyen İspanya Dışişleri Bakanı, " Orta Doğu'da zaten Suriye'ye kadar uzanamayacak kadar çok savaş var. Şam'ın alınması Orta Doğu'nun çok istikrarsız olduğu bir dönemde çok önemli bir değişiklik." yorumunu yaptı.

Suriye'nin farklı yerlerinde 9 kadar İspanyol ve 100 kadar hem Suriye hem de İspanya vatandaşı olduğunu ve bunların güvenliği için çalıştıklarını kaydeden Albares, sürekli temas halinde olan bu kişilerin hepsinin iyi durumda olduğu bilgisini paylaştı.

Albares, "Esed rejimi çökmüş olmasına rağmen silahlı grupların halen ülkede tam kontrole sahip olmadığı" konusunda uyarıda bulunarak "Herkes barışçıl ve istikrarlı bir Suriye istiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Kaos Yok, Yeni Hükümet Mümkün - Son Dakika

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