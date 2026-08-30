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Suriye'de Kayıp Yakınları Zor Durumda

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Suriye'de kayıp yakınlarının %94'ü ekonomik sorunlarla mücadele ediyor; ICRC destek sağlıyor.

Suriye'de Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen binlerce kişinin akıbeti halen belirsizliğini korurken, kayıp yakınlarının yüzde 94'ünün ekonomik sorunlarla mücadele ettiği bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), "30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü" dolayısıyla Suriye'deki kayıp yakınlarının ihtiyaçlarını ve yaşadığı sorunları ele alan "Kayıpların Sesleri" başlıklı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.?

Suriye'nin 7 ilinde 310 aileyi ve 396 kayıp kişiyi temsil eden 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, kayıpların akıbetine ilişkin bilgi eksikliğinin ailelerin psikolojik ve ekonomik yaşamları üzerindeki etkileri incelendi.?

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 53'ü yakınlarının akıbeti ve nerede oldukları hakkında bilgi edinmenin en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.?

Kayıp kişilerin yüzde 61'inin ailelerinin temel geçim kaynağını sağlayan kişi olduğu belirtilirken, ailelerin yüzde 94'ünün kayıp vakaları nedeniyle ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.?

Katılımcıların yüzde 72'sinin ciddi psikolojik baskı yaşadığı, ailelerin yüzde 60'ının ise kayıp yakınlarının resmi belgeleri ve hukuki statüleriyle ilgili sorunlarla karşılaştığı belirtildi.?

Ayrıca ailelerin yüzde 40'ının yanlış bilgilendirme ve istismar nedeniyle kayıp yakınlarını aramayı bıraktığı, bazı ailelerin ise ağır psikolojik ve ekonomik koşullara rağmen arama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

? - ICRC'den Suriye'deki kayıpların ailelerine destek?

Öte yandan ICRC, kayıp kişilerin akıbetlerinin aydınlatılmasına yönelik ulusal çalışmalara destek amacıyla Suriye Ulusal Kayıplar Kurumu ile 2 mutabakat zaptı imzaladı.?

Anlaşmalar kapsamında kayıp kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için işbirliğinin geliştirilmesi ve ulusal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.? İşbirliği çerçevesinde ayrıca ulusal DNA laboratuvarının kurulmasına destek verilmesi, uzmanlık, eğitim ve teknik yardım sağlanması da planlanıyor.?

ICRC Suriye Misyonu Başkanı Stefan Sakalyan, kayıp yakınlarının cevap arayışlarında sürekli ve insani desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, yakınlarının akıbetini bilme hakkının temel bir insani ilke olduğunu ifade etti.?

ICRC'nin yayımladığı "Kayıpların Sesleri" başlıklı araştırmada ayrıca kayıpların ailelerinin yalnızca yardım alan kişiler olarak değil, sorunun çözümüne yönelik çalışmalarda aktif ortaklar olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.?

Bu kapsamda "ailelerin güvenilir bilgiye erişiminin sağlanması, karar alma süreçlerine katılımlarının artırılması ve psikolojik, hukuki, sosyal ve ekonomik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi" çağrısında bulunuldu.

Suriye'de zorla kaybedilenlerin sayısı 177 bini geçiyor

Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından bugün yayımlanan raporda ise Mart 2011'den bu yana ülkede en az 177 bin 21 kişinin zorla kaybedildiği, 45 bin 365 kişinin ise işkence veya insanlık dışı gözaltı koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda, zorla kaybedilenler arasında 4 bin 536 çocuk ve 8 bin 984 kadının bulunduğu belirtildi.

Mart 2011'den bu yana en az 45 bin 365 kişinin işkence veya insanlık dışı gözaltı koşulları nedeniyle hayatını kaybettiğinin belgelendiği aktarılan raporda, bu kişilerden 45 bin 38'inin Esed rejimine bağlı gözaltı merkezlerinde öldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Kayıp Yakınları Zor Durumda - Son Dakika

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