Suriye'de Kucaklaşma Zamanı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Suriye'deki tüm dini, etnik, mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir." dedi.

Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la gerçekleştirdiği 3+3 formatındaki toplantının ardından Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir sayfa açıldığını belirten Fidan, bu fırsatın, Suriye'deki yeni yönetim ve uluslararası toplum tarafından doğru kullanılması gerektiğini ifade etti.

Hakan Fidan, bu kapsamda Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Suriye'deki tüm dini, etnik ve mezhepsel grupların artık kucaklaşma zamanı gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir. Türkiye olarak, Ulusal Diyalog Konferansı'nın, Suriye'deki tüm bileşenlerinin iradesini yansıtmasına yönelik çabalarını destekliyoruz." diye konuştu.

Bu tarihi dönüm noktasında uluslararası topluma düşen görevin Suriye'ye her türlü desteğin sağlanması olduğuna işaret eden Fidan, "Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'yi bir rekabet alanı değil, bir işbirliği alanı olarak görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta açılacak

Fidan, 12 yıllık aranın ardından geçen ay Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin açıldığını hatırlatarak, "Halep Başkonsolosluğumuz da inşallah 20 Ocak günü faaliyete geçecek. İnşallah Türk Hava Yolları uçuşlarına da yakında başlanacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

Esed rejiminin Suriye'de senelerce terör örgütlerine ev sahipliği yaptığını ve terör ihraç ettiğini kaydeden Fidan, "Yeni Suriye'de PKK/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok." sözlerini sarf etti.

Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin terörle mücadele konusundaki azminden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu yönde uygulamaya geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele alanında üçüncü ülkelerle işbirliği konusunda önemli bir tecrübesi olduğuna dikkati çeken Fidan, Suriye'deki yeni yönetimle de benzer bir işbirliğini test etmek istediklerinin altını çizdi.

"Türkiye, DEAŞ ile mücadelede operasyonel desteğe hazır"

İstihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye, bu alandaki imkanları kullanmaya hazır olduklarını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde DEAŞ ile mücadele konusunda da operasyonel destek sağlamaya hazır olduğumuzu kendilerine ve komşu ülkelere ifade ettik. Nitekim bu konuda geçtiğimiz günlerde bazı adımlarımız da oldu. Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ kamplarının ve cezaevlerinin yönetimi konusunda, yeni yönetime gereken yardımı yapmaya da hazırız."

(Sürecek)