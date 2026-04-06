Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı

Suriye\'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı
06.04.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye’nin Haseke ilinde, vatandaşlığı bulunmayan Kürt kökenliler için başvuru süreci başlatıldı. 5 farklı merkezde alınacak başvuruların 30 gün süreceği açıklandı. 1962’den bu yana vatandaşlık hakkından mahrum kalan binlerce kişi için atılan adım, ülkede uzun süredir devam eden statü sorununun çözümü açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Suriye’nin Haseke ilinde, uzun yıllardır vatandaşlık hakkından mahrum kalan Kürt kökenli kişiler için başvuru süreci resmen başladı. Kararın, ülkede önemli bir dönüşümün işareti olduğu değerlendiriliyor.

BAŞVURULAR 5 MERKEZDE ALINIYOR

Haseke Medya Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında başvuruların kabul edilmeye başlandığını duyurdu.

6 Nisan itibarıyla Haseke, Kamışlı, Derbesiye, Malikiye ve Cevadiye’deki nüfus müdürlüklerinde başvuru merkezleri hizmete girdi. Başvuruların her gün saat 09.00’dan itibaren alınacağı ve sürecin 30 gün süreceği bildirildi.

KARARNAMEDE “ASLİ UNSUR” VURGUSU

Cumhurbaşkanı Şara’nın 2016 tarihli kararnamesinde, Kürt kökenli Suriyelilerin ülkenin “temel ve asli bir parçası” olduğu vurgulanmıştı. Aynı düzenleme kapsamında Kürtçe ulusal dil olarak tanınırken, vatandaşlığı bulunmayan kişilere de vatandaşlık hakkı verilmesinin önü açıldı.

TARİHİ SORUNUN KÖKENİ 1962’YE DAYANIYOR

Suriye’de 1962’de yapılan özel nüfus sayımında, birçok Kürt kökenli kişi çeşitli nedenlerle resmi kayıtlara giremedi. Maddi imkansızlıklar ve merkeze uzaklık bu durumun başlıca sebepleri arasında yer aldı.

Sonraki yıllarda ise Hafız Esed dönemindeki Araplaştırma politikaları ve bürokratik engeller nedeniyle bu kişiler “kayıt dışı (mektum)” olarak sınıflandırıldı. Bu durum, binlerce kişinin onlarca yıl boyunca vatandaşlık hakkından mahrum kalmasına yol açtı.

YENİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Başlatılan başvuru süreci, uzun yıllardır çözüm bekleyen bir sorunun giderilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve kaç kişinin vatandaşlık hakkı kazanacağı ise merak konusu.

Kaynak: AA

Suriye, Güncel, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:44:31. #7.13#
SON DAKİKA: Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.