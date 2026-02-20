Suriye'de Kürtlere Vatandaşlık İmkanı

Suriye'de devrik Baas Partisi rejimi döneminde vatandaşlık verilmeyen bir kısım Kürt nüfus için, vatandaşlığa geçebilmelerine imkan tanıyan başvuru sürecinin esasları belirlendi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 13 sayılı kararnameyle Kürt nüfusun, devrik rejim döneminde vatandaşlık verilmeyen kısmının vatandaşlığa geçebilmesini sağlayacak başvuru sürecini düzenledi.

Anayasal eşitlik ilkesi ve vatandaşlık haklarının güvence altına alınması hususlarına vurgu yapılan kararnamede, düzenlemenin toplumsal istikrarı güçlendirme ve ulusal bütünleşmeyi destekleme amacı taşıdığı belirtildi.

Kararname çerçevesinde, vatandaşlık almak isteyenler, bireysel şekilde ya da aileleriyle Şam, Halep, Rakka, Deyrizor ve Hasake illerinde kurulacak merkezlere müracaat edecek.