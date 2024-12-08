Suriye'de Muhaliflerin Hükümet Binasına Girişi - Son Dakika
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Suriye'de Muhaliflerin Hükümet Binasına Girişi

Muhalifler, Şam'da hükümet ve emniyet binalarını ele geçirirken, Esad'ın resimlerini çiğnedi.

08.12.2024 22:22
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- Suriye'de muhalifler hükümet binasına girdi: Esad'ın resimleri çiğnendi

Suriye Başbakanı Celali: "İş birliği yapmaya hazırım"

Muhalifler mahkumları serbest bıraktı

ŞAM - Suriye'de muhalif gruplar, başkent Şam'da hükümet binası ve emniyet müdürlüğüne girerken, binaların boş olduğu görüldü. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Mümkün olan tüm kolaylıkları sunmaya hazırız" dedi.

Suriye'de Esad rejimi çökerken, ülkede muhalifler tüm kamu binalarına el koydu. Başkent Şam'daki hükümet binası ile emniyet müdürlüğü binasına giren muhalifler, havaya ateş açarak sevinç gösterileri düzenlendi. Esad'ın resimlerini çiğneyen muhalifler, rejime ait yazı ve resim ve bayrakları kaldırdı. Savunma Bakanlığı karargahına da giren muhalifler, görev yerlerini terk eden askerlerin üniformalarını yere attı.

Hapishanedeki mahkumlar serbest bırakıldı

Muhalifler, Suriye devlet televizyonundan yaptıkları açıklamada, hapishanelerdeki tüm tutukluların serbest bırakıldığını bildirdi. Hükümet yanlısı Sham FM radyosu ise, Şam havaalanının boşaltıldığını ve tüm uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Öte yandan başkentin merkezinde terk edilmiş çok sayıda tank görülürken, Suriyeliler sokaklarda Esad rejiminin çökmesini kutladı.

"Bu ülke komşuları ve dünya ile iyi ilişkiler kuran normal bir ülke olabilir"

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali yaptığı açıklamada, Esad'ın Şam'dan kaçmasının ardından evinde kaldığını ve yönetimin devamlılığını desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Celali, halk tarafından seçilecek herhangi bir liderlikle ve herhangi bir devir teslim sürecinde "işbirliği yapmaya" hazır olduğunu vurguladı. Celali, "Bu ülke komşuları ve dünya ile iyi ilişkiler kuran normal bir ülke olabilir, ancak bu konu Suriye halkının seçeceği herhangi bir liderliğe bağlıdır. Biz onunla iş birliği yapmaya ve mümkün olan tüm kolaylıkları sunmaya hazırız" dedi. Celali, açıklamasının ardından muhaliflerin eşliğinde kaldığı binadan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Muhaliflerin Hükümet Binasına Girişi - Son Dakika

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