Suriye'de "Okulumu Bana Geri Verin" Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de "Okulumu Bana Geri Verin" Kampanyası Başlatıldı

17.08.2025 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, savaşta yıkılan okulların onarımı için 'Okulumu Bana Geri Verin' kampanyasını başlattı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, savaşta yıkılan okulların onarım sürecine dikkati çekmek amacıyla Suriye Eğitim Bakanlığının daveti, uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla "Okulumu bana geri verin" kampanyası başlatıldı.

Şam'daki bir otelde düzenlenen "Okulumu bana geri verin" kampanyasının tanıtım programına, Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko'nun yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri ile onlarca yerel STK katıldı.

"Suriye'de 7 bin 215 okul onarım bekliyor"

Suriye Eğitim ve Öğretim Heyeti Müdürü Muhammed Hannun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede savaş nedeniyle büyük hasar gören okulların yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hannun, şu ana kadar 448 okulun onarıldığını, 330 okulda ise çalışmaların devam ettiğini söyleyerek "Ülkede 7 bin 215 okul onarım bekliyor. Bu süreçte Maliye Bakanlığının yatırım planını başlattık." dedi.

Onarım çalışmalarını Maliye Bakanlığının planladığını, bu çalışmaların yerel halk ve uluslararası desteğin birleşmesiyle hızlanabileceğini vurgulayan Hannun, "Amacımız, öğrencilerimize iyi bir eğitim seviyesi sunmak. Hazırlanan yeni okulların tasarımları uluslararası standartlarla uyumlu olacak." açıklamasında bulundu.

"Okulların onarımı, binlerce insanın geri dönmesi anlamına geliyor"

Suriye'nin en büyük STK'lerinden Mülhem Timi'nin Müdürü Atef Nanu, eğitimin yalnızca okul onarımıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda göç ve ailelerin yaşamıyla doğrudan bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Nanu, "Okulların bulunmadığı yerleşimlere çadırlarda yaşayan aileler geri dönmez. Bu nedenle kampanya, geri dönüş, yaşam koşulları ve barınmayla doğrudan ilişkili." ifadelerini kullandı.

Suriye genelinde 8 bine yakın okulun kısmen ya da tamamen yıkıldığına işaret eden Nanu, "Onarım için milyonlarca dolara ihtiyaç var. Bazı okulları tamir ediyor, bazılarını ise yıkıp yeniden inşa ediyoruz. Okulların onarımı, binlerce insanın geri dönmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Göçmenler, Politika, Eğitim, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de 'Okulumu Bana Geri Verin' Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı
Bu peynir ne çürüyor ne kuruyor 5 ay sonra mağaralardan şenlikle çıkarılacak Bu peynir ne çürüyor ne kuruyor! 5 ay sonra mağaralardan şenlikle çıkarılacak
Kilo kaybı endişelendirmişti Türkan Şoray’dan yeni haber geldi Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi
Erman Toroğlu: Galatasaray’ın oyun aklı yok Erman Toroğlu: Galatasaray'ın oyun aklı yok
Trump-Putin rekabeti sosyal medyada Beyaz Saray’dan manidar paylaşım Trump-Putin rekabeti sosyal medyada! Beyaz Saray'dan manidar paylaşım
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Ukrayna lideri Zelenski ABD’ye gidiyor Ukrayna lideri Zelenski ABD'ye gidiyor
Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 19:05:14. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'de "Okulumu Bana Geri Verin" Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.