Suriye'de Ordu ve Rejim Unsurları Arasında Çatışma: 70 Ölü - Son Dakika
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Suriye'de Ordu ve Rejim Unsurları Arasında Çatışma: 70 Ölü

Suriye'de ordu ve devrik rejim unsurları arasında çıkan çatışmalarda 70 kişi yaşamını yitirdi.

07.03.2025 14:33
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- Suriye'de ordu birlikleri ve devrik rejim unsurları arasında çatışma: 70 ölü

LAZKİYE - Suriye'de ordu birlikleri ve devrik Esad rejimi unsurları arasında yaşanan çatışmalarda 70 kişi hayatını kaybetti. Lazkiye ve Tartus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'nin Lazkiye kentindeki Ceble ilçesinde ordu birlikleri ve devrik Beşar Esad rejimine bağlı unsurlar arasında çatışma çıktığı belirtildi. Suriyeli güvenlik yetkilileri, Esad'a bağlı unsurların hükümet güçlerine planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini, devriye birliklerini ve kontrol noktalarını hedef aldıklarını açıkladı. Suriye devlet televizyonu, çatışmalarda en az 13 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü belirtirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise toplam 70 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu. Gözlemevi açıklamasında, hayatını kaybedenler arasında 4 sivilin de yer aldığı ifade edildi. Yerel basına göre Ceble ve çevresinde en az 25 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Devlet televizyonu, güvenlik güçlerinin Hafız Esad döneminde üst düzey istihbarat yetkilisi olarak görev yapan ve yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan İbrahim Huveyce'nin yakalandığını bildirdi. Suriye güvenlik yetkilileri Lazkiye ve Tartus kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, kent merkezleri ve çevre köylerde ise geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu. Humus ve Halep'te de çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Ordu ve Rejim Unsurları Arasında Çatışma: 70 Ölü - Son Dakika

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