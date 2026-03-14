Suriye\'de Patlama: Çocuk Hayatını Kaybetti

Halep Afet Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğünün sosyal medyasından yaptığı paylaşıma göre, Halep'in batı kırsalındaki Etarib ilçesinde taşınan savaş kalıntılarının neden olduğu patlamada ilk tespitlere göre bir çocuk hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu ve 7 sivil yaralandı.

Paylaşımda, "Patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü. Patlama nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kayıp kişileri arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadesine yer verildi.