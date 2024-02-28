Suriye'de Protesto Sırasında Açılan Ateş Sonucu Bir Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Protesto Sırasında Açılan Ateş Sonucu Bir Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye'deki Beşşar Esed rejim güçlerinin, Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilinde düzenlenen protesto sırasında açtığı ateş sonucunda bir sivil hayatını kaybetti. Protestocular, yaralıyı çevredeki hastaneye kaldırdı.

28.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki Beşşar Esed rejim güçlerinin, Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilinde düzenlenen protesto sırasında açtığı ateş soncunda bir sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dürzi topluluğun yaşadığı Suveyda'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı sebebiyle halk, öğle saatlerinde Beşşar Esed rejimine kaştı protesto düzenledi.

Rejime bağlı güvenlik güçlerinin, kent merkezinde bir araya gelen protestoculara açtığı ateş sonucu 52 yaşındaki bir sivil hayatını kaybetti, bir sivil yaralandı.

Protestocular, yaralıyı çevredeki hastaneye kaldırdı.

Şam yönetiminin, 16 Ağustos 2023'te akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada gösteriler başlamıştı.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Suriye, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Protesto Sırasında Açılan Ateş Sonucu Bir Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:32:34. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Protesto Sırasında Açılan Ateş Sonucu Bir Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement