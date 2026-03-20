Suriye'de Ramazan Bayramı Namazları

Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kılınan Ramazan Bayramı namazlarında birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Başkent Şam başta olmak üzere Halep, İdlib, Hama ve Dera illerinde binlerce kişi bayram namazı için bir araya geldi. Bazı bölgelerde camiler dolup taşarken, cemaat tekbirler eşliğinde saf tuttu.

İdlib'in kuzeyinde yerinden edilenlerin yaşadığı kamplarda da bayram namazı kılındı. Zor şartlara rağmen bir araya gelen Suriyeliler, bayram sevincini yaşadı.

Terör örgütü YPG'den arındırılan Rakka ve Deyrizor illerinde de vatandaşlar, bayram namazını eda etti.

Namazın ardından hutbelerde birlik, beraberlik, dayanışma ve barış mesajları verildi. Cemaat, hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm Müslümanlar için dua etti.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşırken, çocuklara şeker dağıtıldı. Mezarlıklar ziyaret edildi ve kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okundu.