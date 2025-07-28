Suriye'de Rota Düzeltmeleri Gerekli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de Rota Düzeltmeleri Gerekli

28.07.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Temsilcisi Pedersen, Suriye'deki güvenlik krizine dikkati çekti ve önemli değişiklikler gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, ülkede "önemli rota düzeltmelerine" ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Orta Doğu'daki Durum adlı konferansta Suriye'deki son gelişmeleri aktardı.

Suriye'de son dönemde yaşanan iç karışıklıklara değinen Pedersen, özellikle Süveyda kentinde "güveni yıpratan ve daha fazla parçalanma tehlikesi yaratan şiddet ve tırmanışa" dikkati çekti.

Pedersen, 12 Temmuz'da, bedevi aşiretler ve Dürzi gruplar arasındaki silahlı yerel çatışmalara atıfta bulunurken, "Suriye'de güvenlik ve siyasi geçiş konusunda bazı önemli rota düzeltmelerine ihtiyaç duyulduğu açık." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in saldırılarını kınadı

Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'de çatışmalar şiddetlenirken, İsrail'in Süveyda ve çevresindeki Suriye güvenlik güçlerini ve bedevi silahlı unsurlarını hedef almasına, bu saldırıların sivil ve güvenlik güçleri arasında kayıplara neden olduğuna değindi.

Pedersen, "Süveyda'da sivillere ve savaşçılara yönelik korkunç ihlalleri kınıyorum. Ayrıca İsrail'in Süveyda ve Şam'daki müdahalesini ve tehlikeli hava saldırılarını da kınıyorum." dedi.

Suriye'de "kırılgan bir gerginlik azaltma sürecinin" büyük ölçüde devam ettiğini söyleyen Pedersen, bununla birlikte durumun "gergin ve istikrarsız" olmaya devam ettiğini aktardı.

Pedersen ayrıca, farklı milis güçlerin olduğu ve net bir komuta mekanizmasından yoksun bir Suriye'nin barışı sürdüremeyeceğine dikkati çekerek, bir Halk Meclisi'nin kurulmasının "hayati önem taşıdığını" kaydetti.

OCHA yetkilisi, Suriye'deki insani durumun geldiği noktaya dikkati çekti

Suriye'deki insani durum hakkında BMGK'ye değerlendirmelerde bulunan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu, Suriyelilerin, Süveyda'da yaşanan şiddetten büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

Wosornu, "Son haftalar, Suriye'nin yalnızca dünyanın en büyük insani krizlerinden biri olmadığını, aynı zamanda ülkenin ihtiyaçlarını artıran şiddet ve iklim şoklarına da maruz kaldığını çarpıcı bir şekilde hatırlattı." dedi.

Süveyda'daki son şiddet olaylarının, yaklaşık 175 bin kişiyi yerinden ettiğini belirten Wosornu, "Öldüğü bildirilen yüzlerce kişi arasında kadınlar, çocuklar ve sağlık personeli de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Wosornu, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), iki doktorun öldürüldüğü, ambulansların engellenip hedef alındığı ve hastanelerin geçici olarak işgal edildiği yönündeki raporlarına atıfta bulunurken, bölgede yaşanan kaçırılma, yerinden etme, psikolojik istismar ve yağmalama olaylarına dikkati çekti

Suriye'nin bu ay BM'nin Türkiye'den insani yardım ulaştırması için mevcut düzenlemeleri sürdürmeyi kabul ettiğini hatırlatan Wosornu, bu sayede ülke içindeki çeşitli bölgelere yardım sağlamak için "oldukça verimli bir rota" kullanmaya devam edebildiklerini ifade etti.

Wosornu öte yandan, yaşanan kötü gelişmelerin yanında Suriye halkının ülkesine dönmeye devam ettiğini belirtirken, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınması için yardımların artırılması gereğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Rota Düzeltmeleri Gerekli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Almanya’da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Trump, AB ile ’yüzde 15’lik gümrük vergisi konusunda’ anlaştıklarını duyurdu Trump, AB ile 'yüzde 15'lik gümrük vergisi konusunda' anlaştıklarını duyurdu
CHP’li Öztürk’ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı CHP'li Öztürk'ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı 'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı

17:50
İzmir ve Bursa’da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
17:36
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
09:25
’Kaç saattir çalışıyorsunuz’ sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
09:25
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
09:12
Uçaklar peş peşe kalkıyor Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
09:00
Süper Lig’e hoş geldin N’Koudou İşte yeni takımı
Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
08:58
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı Şimdi ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ kazancıyla konuşuluyor
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi ''Kim Milyoner Olmak İster?'' kazancıyla konuşuluyor
08:41
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:19
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt
Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
08:05
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
01:11
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 19:19:50. #7.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Rota Düzeltmeleri Gerekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.