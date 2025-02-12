Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlığı

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Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkede düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlık komitesi kurulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ulvi ulusal çıkarlar temelinde, bu tarihi aşamanın gereklerine yanıt vermek ve Suriye halkının beklentilerini güvence altına almak amacıyla Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlık komitesi kurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2'si kadın 7 kişiden oluşan hazırlık komitesinde, Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabavat ve Huda El-Atası'nın yer aldığı belirtildi.

Komitenin çalışmalarının, ulusal diyaloğun sonuç bildirisinin duyurulmasıyla sona ereceği kaydedildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Konferansı için "Bu konferansta toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz. Suriye meselesini anlatacağız. Geçiş döneminde alınacak önemli ve hassas kararların oylamasını konferansa katılanlara bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.