Suriye'de Uyuşturucu İmhası - Son Dakika
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Suriye'de Uyuşturucu İmhası

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, Mahir Esed'in karargahında tonlarca uyuşturucu madde imha etti.

19.01.2025 15:46
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Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in komutasındaki 4. Tümen'e ait karargahta ortaya çıkarılan uyuşturucuları yakarak imha etti.

Başkent Şam'da Suriye- Lübnan otoyolu güzergahında, 4. Tümen'e ait karargahtaki depolarda bulunan uyuşturucular kamyonetlerle açık alana taşındı.

Torbalardaki captagon ve esrar gibi uyuşturucu maddeler, 4. Tümen yerleşkesindeki bir çukurda istiflendi.

Bölgede önlemler alan Genel Güvenlik İdaresi personeli, tonlarca uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

"Rejim, uyuşturucuları da dünyaya yayıyordu"

Genel Güvenlik İdaresi yetkililerinden Bedr Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imha edilen uyuşturucu miktarının tonlarca olduğunu söyledi.

Yusuf, Esed rejiminin son yıllarda Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye uyuşturucu soktuğunu belirterek, "Şu an 4. Tümen'in karargahındayız. Burası Mahir Esed'in komutasındaydı. Burada uyuşturucu depoları bulundu. Arama tarama faaliyetlerimiz sürüyor, ele geçirdiğimiz uyuşturucuyu imha ediyoruz." dedi.

Ele geçirilen uyuşturucuların daha önce ayakkabılara gizlenerek yurt dışına çıkarıldığına dikkati çeken Yusuf, "Esed rejiminin yıkılmasından tüm dünya yararlı çıkacak. Suriye halkını bombalayan katleden rejim, uyuşturucuları da dünyaya yayıyordu." diye konuştu.

AA ekibi en büyük uyuşturucu depolarının olduğu karargahı görüntülemişti

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 12 Ocak'ta, devrik rejimin bugüne kadarki en büyük uyuşturucu deposuna ulaşarak, konteynerler dolusu madde ve bunların gizlendiği eşyaları görüntülemişti.

AA çekimlerinde karargahta tonlarca captagon tipinde uyuşturucu hapı ve maddenin ayakkabı tabanlarına, araba kapılarına, Antep fıstığı kutularına, portatif merdivenlere ve hatta sörf tahtasına gizlendiği görülmüştü.

Rejim uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti.

Rejimin devrik lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyaya sevk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, uyuşturucu hap sevkiyatlarının ana çıkış bölgelerinin Suriye ve Lübnan olduğu, Körfez Arap ülkelerine bu sevkiyatların ya doğrudan kara veya deniz yoluyla ya da diğer bölgeler üzerinden dolaylı ulaştığı bildirilmişti.

Arap devletlerinin son dönemlerde ülkelerine yönelik uyuşturucu ticaretini önlemek için Beşşar Esed ile görüştüğü değerlendirmesi de uluslararası basında yer almıştı.

Suriye'den kaçarak bölge ülkelerine sığınan devrik rejimin üst düzey isimlerinin benzer bir uyuşturucu ağı kurmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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