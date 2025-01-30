Suriye'de Yeni Geçici Yönetim Kuruldu - Son Dakika
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Suriye'de Yeni Geçici Yönetim Kuruldu

Ahmed el-Şara, Suriye Cumhurbaşkanı olarak geçici yasama konseyi kurma yetkisi aldı.

30.01.2025 11:42
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(ANKARA) - Suriye geçiş yönetiminin Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed el- Şara'ya, geçici bir yasama konseyi kurma yetkisi verilerek, Suriye anayasası askıya alındı. Yeni yasama konseyi, yeni anayasa kabul edilene kadar görev yapacak.

Ahmed el-Şara'nın Suriye Cumhurbaşkanlığı'na atanma duyurusu, "Suriye Devriminin Zaferini İlan Konferansı" adıyla ilan edilen bir toplantıda yapıldı. Kamuoyuna duyurusu yapılmayan toplantıya, Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) tarafından aralık ayında atanan geçici hükümetin bakanları katıldı.

"Şara, geçiş aşamasındaki ülkenin başkanlığını üstlendi"

Duyuruda, "Şara'nın geçiş aşamasındaki ülkenin başkanlığını üstlendiği" ve "Suriye Arap Cumhuriyeti başkanlığının görevlerini yerine getireceği ve uluslararası forumlarda temsil edeceği" bildirildi.

Ayrıca Esad'ın Baas Partisi'ni ve devlet güvenlik aygıtını fesheden önceki adımlar yinelendi ve 13 yıllık savaş sırasında Esad'a karşı savaşan isyancı grupların feshedilerek devletle birleştirileceği belirtildi.

Şara'ya ayrıca geçici bir yasama konseyi kurma yetkisi de verilerek, Suriye anayasası askıya alındı. Yeni yasama konseyi, yeni bir anayasa kabul edilene kadar görevlerini yerine getirecek.

Ahmed el-Şara, dün yaptığı açıklamalarda, Suriye'deki ilk önceliğin yönetim boşluğunu "meşru ve yasal bir şekilde" doldurmak olduğunu söyledi. Kapsayıcı bir hükümet ve nihai seçimleri içeren bir siyasi geçiş süreci başlatma sözü veren Şara,  bunun dört yıla kadar sürebileceğini belirtti. Şara, başta ordu, güvenlik kurumları ve polis olmak üzere devlet kurumlarının ve ekonomik altyapının yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Katar'dan bu hamleye destek

Ancak yeni yasama organının ne zaman seçileceği belirtilmezken, geçiş sürecine ilişkin zaman çizelgesi hakkında da yeni bir ayrıntı verilmedi.

Yeni yönetime destek veren Katar, duyurunun ardından "Suriye devletini yeniden yapılandırma ve tüm taraflar arasında uzlaşı ve birliği artırma hamlelerini" memnuniyetle karşılayan bir açıklama yayınladı.

Açıklamalardan kısa bir süre sonra Şam'ın merkezinde kutlama amaçlı silah sesleri duyuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Yeni Geçici Yönetim Kuruldu - Son Dakika

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