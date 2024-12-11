Suriye'de Yeni Savaş Başladı

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Suriye'de Esad yönetiminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Suriye'de savaş bitmemiş aksine yeni başlamıştır. Şu ana kadar karlı çıkanlar Fırat'ın doğusundaki toprakları işgal eden YPG, PKK ve bağlantılı örgütler ile İsrail'dir" değerlendirmesinde bulundu.

Aydal, Suriye'de Esad yönetiminin sona ermesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bölgede ortaya çıkan otorite boşluğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Elde edilen bilgiler ışığında Suriye coğrafyasında toplam 82 örgüt bulunmaktadır. Bunlardan 28'inin Selefi olduğu ve Vehhabiliği savunduğu da toplanan bilgiler arasındadır. Şam'a ilk girdiği söylenen örgüt HTŞ, Suriye İç Savaşı'na katılan aktif bir selefi cihad örgütüdür. El Kaide ve El Nusra bu örgütün önemli destekçileridir. Bu örgütlerin çok yakın bir zamanda güç ve parsa paylaşımı için birbirlerine düşecekleri de kuvvetle muhtemeldir.

"İsrail, Golan tepelerinden Şam'a doğru 'tampon oluşturuyorum' diyerek bir bölgeyi daha işgal etmeye başlamıştır"

Suriye'de savaş bitmemiş aksine yeni başlamıştır. Şu ana kadar karlı çıkanlar Fırat'ın doğusundaki toprakları işgal eden YPG, PKK ve bağlantılı örgütler ile İsrail'dir. İsrail, fırsattan istifade, daha önce işgal ettiği Suriye'ye ait Golan tepelerinden Şam'a doğru 'tampon oluşturuyorum' diyerek bir bölgeyi daha işgal etmeye başlamıştır. Golan tepelerindeki su kaynakları İsrail'in su ihtiyacının yüzde 15 kadarını sağladığından bu bölgeleri gelecekte geri vermemek için de elinden gelen her türlü gücü kullanacaktır.

"Tuzağa düşülmemelidir"

Önce, Suriye kuzeyinde Halep dahil, halen bulunduğumuz bölgeler ve Kürt bölgelerini ve ayrıca Kuzey Irak'taki Barzani'nin hüküm sürdüğü Kürt bölgelerini Türkiye yönetiminde federasyon çatısı kurarak birleştirmeye çalışabilirler. İşte bu tuzağa düşülmemelidir! Emperyalist ve Siyonist güçler, bu muhtemel federasyon parçalarını Doğu ve Güneydoğumuzda yaşayan Kürt kardeşlerimizin genelde yaşadığı bölgelerle birleştirip Kürdistan ve Ermenistan oluşumu için zemini olgunlaştırıldıktan sonra ülkemizi de parçalayabilirler. Bu bölgedeki Fırat ve Dicle başta olmak üzere nehirlerimizin çok önemli olduğu ve geleceğin savaşlarının su savaşları olacağı da unutulmamalıdır."