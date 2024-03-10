Suriye'de yerinden edilen siviller zorlu bir ramazan geçiriyor - Son Dakika
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Suriye'de yerinden edilen siviller zorlu bir ramazan geçiriyor

Suriye\'de yerinden edilen siviller zorlu bir ramazan geçiriyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce sivil, evlerinden uzak ve yokluk içinde bir ramazan ayını daha karşılıyor. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana yerinden edilen veya mülteci konumuna düşen Suriyeliler, 14. ramazan ayını geçirmeye hazırlanıyor. Çadır kamp yaşamına uyum sağlayan siviller, pahalılık ve maddi imkansızlık nedeniyle zorlu şartlarla karşı karşıya kalıyor. Kamplarda yaşayanların çoğunluğunu kimsesiz kadınlar, yetimler ve engelliler oluşturuyor. Yiyeceklerin fiyatının yüksek olması nedeniyle ramazan hazırlıkları kısıtlı yapılıyor. Kamplara insani yardım gelmemesi, çadırların çürük olması ve temel hizmetlerin eksikliği de yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

10.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:15
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MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle zorla yerlerinden edilen yüz binlerce sivil, bir ramazanı daha evlerinden uzak ve yokluk içinde karşılıyor.

Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta yerinden edilen veya mülteci konumuna düşen yüz binlerce Suriyeli, evlerinden uzak 14'ncü ramazan ayını geçirmeye hazırlanıyor.

Yerlerinden edilen siviller, çadır kamp yaşamına uyum sağlasa da bir yandan pahalılık diğer yandan maddi imkansızlık yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

"Buradaki herkes çok çile çekiyor"

Beş çocuk babası görme engelli Muhammed Feysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin Halep iline yoğun saldırıları sonucu zorla yerinden edildiğini söyledi.

Feysal, İdlib'in kuzeyinde Zerdene köyündeki Endelüs kampında yaşadıklarını belirterek, "Kamplarda yaşam koşulları çok kötü, çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Ayrıca kamplarda kışın çok soğuk, yazın çok sıcak oluyor." dedi.

Yokluk nedeniyle iftarlık hazırlığı yapamadığına işaret eden Feysal, "Kampta yaşayanların çoğu kimsesiz kadınlar, yetimler ve engelliler. Buradaki herkes çok çile çekiyor." diye konuştu.

Feysal, "Ramazan ayı, hayırlı, bereketli, ibadet ve mutluluk içinde geçmesi gerekirken biz kabus içinde geçiriyoruz çünkü çocuklarımın karnını bile doyuramıyorum." ifadesini kullandı.

"Eti ancak kurban bayramlarında görebiliyoruz"

Kamp sakini Ahmed İsmail ise yiyeceklerin fiyatı günlük kazançla orantısız olduğu için ramazan ayına çok kısıtlı hazırlık yaptığını söyledi.

İsmail, "Daha önce her hafta çocuklara tavuk alırdık, şimdi onu da alamıyoruz. Eti ancak Kurban Bayramı'nda görebiliyoruz." dedi.

"Çadırlar çürük, kumanya gelmiyor"

Diğer kamp sakini Abdülaziz Halaf de sığındığı çadır kampa 8 aydır insani yardım gelmediğini ifade etti.

Halaf, Endelüs çadır kampının başta su olmak üzere tüm temel hizmetlerden yoksun olduğunu belirterek, "Çadırlar çürük, kumanya gelmiyor. Yaşam koşulları kötü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz gerçekten." diye konuştu.

Soy ismini vermek istemeyen Ramazan ise 9 çocuğu ile çadırda yaşadığını dile getirerek, "Su başta olmak üzere temel hizmetlerden yoksunuz. Bu ramazanın diğerlerinden farkı aşırı pahalılık olması. Bu çadır kampta basit yaşam gereksinimlerimiz bile yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de yerinden edilen siviller zorlu bir ramazan geçiriyor - Son Dakika

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