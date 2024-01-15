 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suriye'deki ABD Üssüne Roketli Saldırı: 1 Asker Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye'deki ABD Üssüne Roketli Saldırı: 1 Asker Yaralandı

Suriye'nin Deyrizor ilinde bulunan ABD ordusunun konuşlandığı üsse, İran destekli gruplar tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 askerin yaralandığı iddia edildi. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye\'deki ABD Üssüne Roketli Saldırı: 1 Asker Yaralandı
15.01.2024 - 18:09,  Güncelleme: 18:12
Abone Ol

TEL Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle düzenlediği saldırıda 1 askerin yaralandığı iddia edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlanan İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko saz sahasındaki üsse roketlerle saldırdı.

Saldırıda, bir ABD askerinin yaralandığı öne sürüldü.

ABD tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Deyrizor, Suriye, İran, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'deki ABD Üssüne Roketli Saldırı: 1 Asker Yaralandı - Son Dakika


18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

Son Dakika
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:39:14. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'deki ABD Üssüne Roketli Saldırı: 1 Asker Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement