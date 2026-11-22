Yönetmenliğini Dihat Kaya, yapımcılığını Tülay Gökçimen'in üstlendiği "Surreal Suriye" belgeseli, Halep Üniversitesi Zafer Amfisi'nde izleyiciyle buluştu.

Suriye'de Şam, Hama, Humus ve Doğu Guta bölgelerinde çekimleri tamamlanan yapım, Sednaya, Adra ve Mezze gibi cezaevlerinde yıllarca suçlama yöneltilmeden alıkonulan kişilerin tanıklıklarına yer veriyor.

Devrim sonrası Suriye'de yaşanan gelişmeleri konu alan belgeselin Halep Üniversitesi Zafer Amfisi'nde düzenlenen özel gösterimine, yönetmen Dihat Kaya ve yapımcı Tülay Gökçimen'in yanı sıra aktivist Muhamed Fatih Sinan da katıldı.

Yapımcı Tülay Gökçimen, AA muhabirine, Suriye'deki cezaevlerinde yaşananları 7 kişinin hikayesi üzerinden anlatan "Surreal Suriye" belgeselinin Halep Üniversitesi Zafer Amfisi'nde gösterildiğini söyledi.

Belgeselde, Suriye'deki farklı cezaevlerinde yaşananları, hayatlarının geri kalanını cezaevinde geçirmeye hazırlanan insanların hikayeleri üzerinden anlatmaya çalıştıklarını aktaran Gökçimen, 7 kişinin yaşadıklarına yer verdiklerini dile getirdi.

Gökçimen, belgeselin Türkiye, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da gösterildiğini, ardından Şam ve Halep'te izleyiciyle buluştuğunu ifade etti.

Halep Üniversitesi Zafer Amfisi'nde düzenlenen gösterime Halep'ten öğrencilerin yanı sıra Hama'dan kadınların da katıldığını belirten Gökçimen, belgeselin Suriye'de izleyiciyle buluşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Suriye halkının yaşadıklarını filmlerine konu etmeye çalıştıklarını dile getiren Gökçimen, bugüne kadar bu yönde çalışmalar yürüttüklerini ve bundan sonra da üretmeye devam etmek istediklerini kaydetti.

Suriye'yle ilgili çekilecek daha çok belgesel bulunduğuna dikkati çeken Gökçimen, kendilerinin çalışmalarını sürdüreceğini, gençlerin de kendi yaşadıklarını dünyaya anlatmak için çaba göstermelerini istedi.

Devrik rejim hapishanesinden kurtulan Vardişan Buş, cezaevinde yaşadığı zorlukları, ailesinin uğradığı kayıpları ve özgürlüğün ardından devam eden sıkıntılarını anlattı.

Buş, Filistin Şubesi'nde 5 ay, Askeri Güvenlik biriminde ise tek kişilik hücrede 1 ay tutulduğunu söyledi.

Hapiste bulunduğu dönemde 7 aylık oğlunu geride bırakmak zorunda kaldığını aktaran Buş, sorgu sırasında büyük acılar yaşadığını ifade etti.

İki erkek kardeşinin silahlı mücadeleye katıldığını ve hayatlarını kaybettiklerini belirten Buş, yıllarca kardeşlerinden haber almaya çalıştığını ancak kendilerine ulaşamadığını, daha sonra Sezar dosyaları kapsamında ortaya çıkan fotoğraflarda onlara ilişkin izlere rastladığını dile getirdi.

Annesinin de eski rejim döneminde hapse atıldığını, kendisinin de cezaevinde tutulduğunu anlatan Buş, eşinin kendisini Filistin Şubesinden çıkarmak için evini sattığını, kendisinin de serbest kaldıktan sonra annesini hapisten kurtarmak amacıyla ailesinin evini sattığını söyledi.

Annesinin 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten Buş, ailesinin yalnızca zulme karşı çıktıkları ve doğruyu söyledikleri için düşman ve terörist olarak nitelendirildiğini kaydetti.

"Özgürlüğe çocuklarımızın kanıyla kavuştuk"

Buş, "Biz çocuklarımızın kanıyla özgürlüğümüze kavuştuk. Bunun için özgürlüğümüzü ekmek fiyatının pahalıya çıkmasını konuşmak amacıyla kazanmadık. Yaşadıklarımız kayıpların ve ödediklerimiz bedelin çok ağır." dedi.

Özgürlüğün ağır bedeller ödenerek kazanıldığını vurgulayan Buş, yaşadıkları kayıpların ardından ekonomik sıkıntıların gündeme getirilmesinin acılarını gölgelememesi gerektiğini ifade etti.

İki kardeşinin kurtuluş sevincini birlikte yaşayamamasının kendisini derinden üzdüğünü belirten Buş, "Hayatlarını feda ederek şehit olan iki kardeşimin de aramızda olmasını ve bu kurtuluş sevincini bizimle birlikte yaşamalarını çok isterdim. Keşke bu sevinç gününde yanımızda olsalardı." diye konuştu.

Kızının tedavisi için mücadele ediyor

Cezaevi sürecinin ardından dünyaya gelen kızının sağlık sorunları nedeniyle halen sıkıntılar yaşadığını anlatan Buş, kızının tedavisini karşılamakta ve gerekli ilaçlara ulaşmakta zorlandığını söyledi.

Kızının tedavisi için mücadele ettiğini anlatan Buş, "Çocuklarımızı kaybettik, evlerimizi kaybettik ve hala acı çekiyoruz. Özgürlüğümüze kavuştuk ama acılarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Eşinin desteği sayesinde cezaevinden çıkabildiğini vurgulayan Buş, hakkında hazırlanan raporlar nedeniyle serbest bırakılmasının mümkün görünmediğini, eşinin çabaları sayesinde kurtulduğunu belirtti.

Suriye'de devrik rejim döneminde eşinin ordudan ayrılarak ülkeyi terk etmesinin ardından kendisine baskı yapmak amacıyla tutuklanan Necah Derviş, hapishanede yaşadığı acıları ve özgürlüğüne kavuşmanın sevincini anlattı.

Eşinin orduda subay olarak görev yaptığını belirten Derviş, eşinin diğer firarilerle birlikte ordudan ayrılarak ülkeyi terk etmesinin ardından devrik rejim tarafından tutuklandığını söyledi.

Eşinin geri dönmesini sağlamak amacıyla kendisine baskı uygulandığını ifade eden Derviş, yaşadıkları acıların kelimelerle anlatılamayacağını dile getirdi.

Hapishanede maruz kaldıkları muamelelerin izledikleri filmde gösterilen belgelerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğunu aktaran Derviş, bir gün hapisten çıkabileceklerine ve yeniden güneş ışığını görebileceklerine inanmanın kendileri için çok zor olduğunu kaydetti.

Özgürlük umutlarının ise Allah'a olan inançlarından beslendiğini vurgulayan Derviş, "Bir gün hapisten çıkabileceğimizi ve yeniden güneş ışığını görebileceğimizi hiç beklemiyor, hatta hayal bile edemiyorduk. Ancak Allah'a olan umudumuz çok büyüktü." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Türklerin de kendilerinin yanında olduğunu vurgulayan Derviş, "Bunların arasında acılarımızı ve sıkıntılarımızı paylaşan, bize yalnız olmadığımızı, yanımızda duran ve bizi destekleyen insanların bulunduğunu hissettiren Türk kardeşlerimiz de vardı." dedi.

Özgürlüğe kavuşmanın kendisi için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu ifade eden Derviş, kurtuluş sevincinin insanın yüreğinin derinliklerinden yükselen ve bütün dünyaya duyurmak istediği bir duygu olduğunu söyledi.