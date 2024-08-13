Suriye'deki deprem Türkiye'yi etkilemeyecek - Son Dakika
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Suriye'deki deprem Türkiye'yi etkilemeyecek

Suriye\'deki deprem Türkiye\'yi etkilemeyecek

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi jeoloji uzmanları, Suriye'nin Hama şehrinde meydana gelen depremin Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirtti. Fay zonu üzerinde gerçekleşen depremin komşu ülkelerde yıkıcı depremlere neden olabileceği ifade edildi.

13.08.2024 14:48
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Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Türkmen, gece Suriye'nin Hama şehrinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözbilir, AA muhabirine, depremin Ölü Deniz Fay Zonu'nun Hama yakınlarından geçen kolu üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bu zonun Kızıl Deniz'e kadar uzanan yaklaşık bin kilometre uzunluğundaki büyük ölçekli bir levha sınır fay sistemi olduğunu ifade eden Sözbilir, fay sistemi boyunca kendi başına yıkıcı deprem üretebilen çok sayıda fay segmenti bulunduğunu, fay sisteminin güney kısmının Lübnan ve İsrail'in sınırı ve Suriye ile Ürdün boyunca uzandığını ifade etti.

Prof. Dr. Sözbilir fay zonunun Türkiye topraklarındaki devamını Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan Hacıpaşa fayı, Yesemek fayı, Sakçagöz fayı ve Narlı fayının oluşturduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023 Maraş- Antakya depremlerinde Narlı Fayı ile Doğu Anadolu fayı arasındaki bölümü kırılmıştı. Hama civarında meydana gelen deprem enerji transferinin güneye doğru ilerlediği şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda, fayın güney kesimlerindeki İsrail-Ürdün-Lübnan-Suriye'den geçen fay segmentlerinde ortalama 1000 yıldır stres biriktiren faylar harekete geçebilir. Hama depremi, Türkiye'nin güneyindeki komşu ülkelerde fayları tetikleyip yıkıcı deprem üretmesine neden olabilir."

"Türkiye'ye yakın zamanlarda etkisini beklemiyoruz"

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Türkmen de sarsıntının, Ölü Deniz Fay Zonu'nun segment olarak 35-40 kilometre uzunluğundaki parçası üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Bu zonda kırılmamış segmentlerin olduğunu belirten Türkmen, "Son olan deprem, Missyaf fayının 40-50 kilometre doğusunda, Hama yakınlarındaki küçük bir fay üzerinde meydana geldi. Türkiye'ye yakın zamanlarda etkisini beklemiyoruz. Uzun vadede baktığımızda Doğu Anadolu Fayı yaklaşık 300 kilometre kırıldığı için Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde sismik boşluk bulunan kesimlerde ileride bir deprem beklenebilir ama periyotları çok uzun. Bu deprem, Suriye'de uzunluğu çok olmayan bir fay segmenti üzerinde olduğundan bizim için çok tehlikeli değil." diye konuştu.

Türkmen, Hama'daki depremin Erzincan ile Tunceli arasındaki Yedisu fayı ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını dile getirerek, "Yedisu fayı, uzun süredir hareket etmeyen bir fay. Orada bir deprem beklentisi var çünkü sismik boşluk olarak duruyor ama bu depremle ilişkili değil. Bu depremle hiç alakası yok." dedi.

Türkmen, depremin Anadolu'ya doğru uzanan Ölü Deniz Fay Zonu'nun parçası olan Missyaf fayı üzerinde olmadığını belirterek, tarih boyunca bu fayda büyük depremler olduğunu ancak periyotlarının uzun olduğunu, burada yakın zamanda deprem beklenmediğinin araştırmacılar tarafından da ifade edildiğini bildirdi.

Orada büyük bir deprem olması halinde Türkiye'nin sınır illerinin bir miktar etkilenebileceğini ancak çok tehlikeli olacağını sanmadığını dile getiren Türkmen, "Buna rağmen tüm yetkililere ve vatandaşlara, yerleşim yerlerinin uygun seçilmesi ve yapıların depreme dirençli olması uyarısı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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