Suriye'den Dönüş: Memleketimizi Onarıp Güzelleştireceğiz - Son Dakika
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Suriye'den Dönüş: Memleketimizi Onarıp Güzelleştireceğiz

Suriye\'den Dönüş: Memleketimizi Onarıp Güzelleştireceğiz

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'ye dönen Muhammed Abdullah Hayr, Esad'ın harap ettiği memleketlerini onarmak için çalışacaklarını söyledi. Türkiye'den mutlu ayrıldıklarını ve Türk milletine teşekkür ettiklerini ifade etti.

28.01.2025 15:52  Güncelleme: 15:56
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SURİYE'deki Baas rejiminin yıkılmasının ardından eşi ve 6 çocuğuyla ülkesine dönen Muhammed Abdullah Hayr, Esad'ın harap ettiği memleketimizi onarıp, güzelleştireceğiz dedi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyelilerin, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yasal işlemlerini yaptırıp, vatan topraklarına dönüşü sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracından işlemlerini yaptırıp, beraberinde getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiyor. Suriyelilerin geçişlerinde ihtiyaç halinde, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra askerler de yardımcı oluyor. Aileleri işlemler için bekleyen çocuklar da kendileri için kurulan konteynerde oyun oynayıp, zaman geçiriyor.

'GİDİP, ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

Eşi ve 6 çocuğuyla ülkesine dönmek için kapıda işlem yaptıran Suriyeli Muhammed Abdullah Hayr, 2 yıl önce Türkiye'ye sığınarak İstanbul'da geldiklerini söyledi. Hayr, Esad kaçtı artık Suriye'ye dönme zamanı. Memleketim Şam'a gidiyorum. Orada Esad'ın harap ettiği memleketimizi onarıp, güzelleştireceğiz. Bunun için gidip, çalışmamız lazım. Türkiye'den mutlu ayrılıyorum. Burada kaldığımız süre boyunca herkesten destek ve yardım gördük. Türk milleti bizleri misafir etti, yabancılık çektirtmediler. Herkese teşekkür ederiz diye konuştu. Abdulkadir Mahmut (23) ise İdlib'deki ailesinin yanına gideceğini belirterek, Çalışmaya ve ülkemizi onarmaya gidiyoruz. Bizleri zalim rejimden korudunuz. Türkler çok iyi insanlar, hepinize teşekkür ederiz dedi.

2 KARDEŞ AKRABALARIYLA KUCAKLAŞACAK

Aileleriyle memleketlerine dönen 12 yaşındaki Şehet ve 13 yaşındaki Rua Hamden kardeşler de 8 yıl önce geldikleri Türkiye'den ayrıldıkları için üzüntü duyduklarını ancak Suriye'de kendilerini bekleyen akrabalarıyla kucaklaşmak için sabırsızlandıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

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