Suriye\'den gelen toz İskenderun\'da hava kalitesini düşürdü, görüş mesafesi azaldı

Suriye'den gelen toz İskenderun'da hava kalitesini düşürdü, görüş mesafesi azaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'den gelen toz taşınımı, sabahın erken saatlerinden itibaren Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde etkili oldu. Toz nedeniyle hava kalitesi düşerken görüş mesafesi de azaldı; meteoroloji verilerine göre etkinin yarın da süreceği belirtildi.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriye'den gelen toz taşınımı etkili oldu.
Suriye'den gelen toz taşınımı, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe merkezinde etkili oldu. Toz nedeniyle hava kalitesinin düşmesinin yanı sıra görüş mesafesi de azaldı. Meteoroloji verilerine göre, ilçede toz taşınımı etkisinin yarın da görüleceği belirtildi.
Kaynak: DHA
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