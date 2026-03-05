Suriye'den İran'a Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye'den İran'a Kınama

05.03.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a saldırı girişimini sert ifadelerle kınadı.

ŞAM (AA) — Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef alma girişimini sert ifadelerle kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın iki ülkeye yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alma girişiminin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Suriye Cumhuriyeti, İran'ın hem Türkiye Cumhuriyeti'ni hem de Azerbaycan Cumhuriyeti'ni balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu eylemlerin devletlerin egemenliğinin açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu eylemler devletlerin egemenliğine açık bir ihlal teşkil etmekte olup bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit etmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca sivilleri hedef alan saldırıların reddedildiği belirtilerek, "Suriye, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü şiddet ve tırmanmayı tamamen reddetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, uluslararası hukuka bağlılık çağrısı yaparak, "Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Suriye'nin Türkiye ve Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, "Uluslararası toplumu bölgesel güvenlik ve barışı koruma sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Orta Doğu, Diplomasi, Türkiye, Savunma, Güncel, Suriye, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den İran'a Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler
Hürmüz Boğazı’nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı Hürmüz Boğazı'nda binlerce yolcu, İran ablukası nedeniyle gemilerde mahsur kaldı
’Taşacak Bu Deniz’ dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi 'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Hülya Koçyiğit’in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar programında bir araya geldi
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 19:32:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Suriye'den İran'a Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.