Suriye'den İsrail'e Hava Saldırısı Tepkisi - Son Dakika
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Suriye'den İsrail'e Hava Saldırısı Tepkisi

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Suriye Dışişleri, İsrail'in saldırılarını kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırısını kınayarak, saldırının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları "gerekçesiz bir saldırı" ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirildi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının 8 Aralık 2024'ten bu yana sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Suriye hükümetinin itidal politikası izleyerek istikrarı sağlamlaştırmaya ve gerilimi önlemeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının Suriye'nin istikrar çabalarını baltaladığı belirtilen açıklamada, saldırıların bölgeyi daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürüklemeye yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttuğu belirtilerek uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) saldırıyı açıkça kınama ve İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerine karşı kararlı tutum alma çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin hakları ve ulusal çıkarlarının uluslararası hukuk ve teamüller tarafından güvence altına alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin söz konusu haklarını meşru yollarla savunmayı sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'den İsrail'e Hava Saldırısı Tepkisi - Son Dakika

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