Suriye'den Kaçıp Antalya'ya Yerleşen Çiftin Hikayesi - Son Dakika
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Suriye'den Kaçıp Antalya'ya Yerleşen Çiftin Hikayesi

Halep'ten kaçan Suriyeli çift, Antalya'da çiftçilik yaparak yeni bir hayat kurdu. Türkiye'ye minnettarlar.

12.12.2024 22:18
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Suriye'den kaçıp Türkiye'de evlenen çift: "Esad'ın yaptığını biz gavur yapmadı"

Halep'ten kaçıp geldikleri Antalya'da sera kiralayıp çiftçiliğe başladılar

Muhammet Nur Muhammet:

"Suriye'de büyük bir zalimden kurtulduk, onun yaptığını bize gavur yapmadı"

"Türk hükümeti bize burada çok yardımcı oldu. Yemek kıyafet her türlü kömür odunun yardımı yaptı, minnettarız"

ANTALYA - Suriye Halep'ten 2012 yılında kaçıp, Türkiye'ye gelen ve burada tanıştıktan sonra evlenen 3 çocuk sahibi Suriyeli çift, Beşar Esad'ın kendilerine yaptığı zulmü anlattı. Antalya'da çiftçilik yapan Muhammet Nur Muhammet, "Suriye'de büyük bir zalimden kurtulduk, onun yaptığını bize gavur yapmadı. Türk hükümeti bize burada çok yardımcı oldu. Yemek kıyafet her türlü kömür odunun yardımı yaptı, minnettarız" dedi.

2012 yılında Suriye'nin Halep şehrinden kaçıp Gaziantep'e gelen Minel Muhu ve Muhammet Nur Muhammet burada tanışıp evlendi. Ardından Antalya'ya yerleşen ve çiftçiliğe başlayan çiftin, 3 çocuğu dünyaya geldi. Şuanda kiraladıkları serada kabak yetiştiren Suriyeli aile, Halep'te yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

"Herkesin vatanı kendisine kıymetli"

3 çocuk annesi Minel Muhu, hayat normale döndüğünde ülkelerine dönmeyi çok istediklerini söyledi. 2012 yılında Halep'ten otobüslerle sınıra geldiklerini, yürüyerek sınırı geçtiklerini ve ardından Gaziantep'e ulaştıklarını anlatan Muhu, orada tanıştığı eşiyle evlendiklerini ve şimdi 3 çocuklarının olduğunu söyledi. Muhu "Halep'te evimiz vardı ailemin evi gitti. Eşimin evi var. O zaman geldikten 1 sene sonra Esad bombayı atar atmaz evler yıkıldı. Ailem annem babam hayatta Gaziantep'te yaşıyorlar, buradan memnunuz. Kabak üretiyoruz. Eşimle birlikte 7,5 dönüm alana kabak ektik. Günlük malımızı toplayıp, satıyoruz. Suriye'deki durum düzeldiği zaman memleketimize döneceğiz. Her şeyini özledim, toprağımız sonuçta, herkesin vatanı kendisine kıymetli" dedi.

"Onun yaptığını bize gavur yapmadı"

Eşi Muhammet Nur Muhammet ise 2012 yılında eşi gibi Halep'ten Gaziantep'e geldiğini belirterek eşiyle orada tanıştığını, 3 çocuklarının olduğunu 2'sinin okula gittiğini söyledi. Gaziantep'ten Antalya'ya gelerek çiftçiliği öğrendiğini, sera kiralayıp kabak ektiklerini söyleyen Muhammet "Suriye'de büyük bir zalimden kurtulduk, onun yaptığını bize gavur yapmadı. Binlerce insan cezaevinde çıktı, onlara şifa diliyoruz. Türk hükümeti bize burada çok yardımcı oldu. Yemek kıyafet her türlü kömür odunun yardımı yaptı, minnettarız. İnsanlar artık dönmeye başmayacak ama ne zaman nasıl dönecek bilmiyorum biz şimdilik çalışsaya devam edeceğiz Halep'te bir evim var bir gün tdönüp evimi tamir edip orada yaşayacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Suriye'den Kaçıp Antalya'ya Yerleşen Çiftin Hikayesi - Son Dakika

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