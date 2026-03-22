Suriye'den Katar ve Türkiye'ye Taziye Mesajı

Suriye, Katar'daki helikopter kazasında şehit olan Katar ve Türk vatandaşları için taziye mesajı yayımladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, helikopter kazasında Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar-Türk ortak kuvvetlerinden 6 personel için her iki ülkenin hükümetleri ve halklarına başsağlığı dilendi.

Katar ve Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, helikopter kazasında şehit düşen personelin ailelerine de en içten taziye dilekleri iletildi.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.