Suriye'den Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 asker için taziye mesajı

Suriye, Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Malatya'da meydana gelen helikopter kazası nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dilekleri iletildi.

Açıklamada, Suriye'nin Türk hükümetine, Türk halkına ve şehitlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduğu belirtildi.

Suriye'nin bu acı olay karşısında Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.