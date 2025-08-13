Suriye Dürzileri Dışlanmıyor - Son Dakika
Suriye Dürzileri Dışlanmıyor

13.08.2025 13:23
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Dürzilerin toplumun parçası olduğunu ve dışlanmadıklarını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır ve onları hiçbir şekilde dışlamak gibi bir niyet bulunmuyor, bunu İsrail öne sürmektedir." dedi.

Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Şeybani, ülkesinin Süveyda ilinde yaşanan gelişmelere değinerek, "Süveyda'da olanlar Suriye'de oluyor tabii ki, bizim halkımıza karşı oluyor. Devletimiz onlardan sorumlu. Suriye'de olup bitenler İsrail tarafından oluşturuluyor." dedi.

Suriye'nin barış süreci olmasını istediğini, Süveyda'nın Suriye tarihinde önemi olduğunu vurgulayan Şeybani, "Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır ve onları hiçbir şekilde dışlamak gibi bir niyet bulunmuyor, bunu İsrail öne sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Şeybani, Dürzilerin ileri gelenleriyle her zaman görüşüldüğünü belirterek, aklın galip gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Suriye'nin bölünmesi istenmekte"

Uzun yıllar ülkesinde savaşın hakim olduğunu hatırlatan Şeybani, altyapı ve kurumlar olarak büyük zorluklar yaşandığına değindi.

Şeybani, bugün de yeni sorunlarla karşı karşıya olunduğunu ifade ederek, "Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor." diye konuştu.

Tüm bölgede istikrarın sağlanmasını istediğini söyleyen Şeybani, doğrudan ve doğrudan olmayan dış etkenler olduğuna işaret etti.

"Suriye'nin bölünmesi istenmekte." diyen Şeybani, bu girişimlerle mezhepsel ve ideolojik olarak bölünmenin amaçlandığını vurguladı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

