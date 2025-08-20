Suriye Elçiliği Trablus'ta Açıldı - Son Dakika
Suriye Elçiliği Trablus'ta Açıldı

20.08.2025 21:32
Suriye, 13 yıl aradan sonra Trablus'taki elçiliğini bayrak töreniyle açmaya başladı.

Suriye'nin Libya'ya gönderdiği teknik-diplomatik heyet, başkent Trablus'ta yer alan Şam Büyükelçiliği binasına bayrak çekerek, 13 yıldır kapalı olan elçiliğin açılışı için ilk adımı attı.

Heyet Başkanı Muhammed Ceffal, bayrak töreninin ardından yayımladığı görüntülü açıklamada, "13 yıldan uzun bir aranın ardından, devletimizin bayrağını Trablus'taki büyükelçilik binasında dalgalandırmakla görevlendirilmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Ceffal, elçilik binasındaki tadilatların tamamlanmasının ardından elçiliğin resmi olarak açılacağını ve Suriye toplumuna hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Ceffal ayrıca, Libya Dışişleri Bakanlığı'nın Suriyelileri vergiden muaf tutan kararının da "çok yakında" yayımlanacağının müjdesini verdi.

Ceffal, Libya'daki Suriyeli teknik heyetin ülkesini temsil eden tek resmi merci olduğunu, başka oluşumların Suriye'yi temsil etmediğini vurguladı.

Bayrak töreninin ardından Anadolu Ajansı'na konuşan Ceffal, "Bundan sonraki aşamada elçilik kapılarını açacak ve Libya'daki Suriyelilere tüm konsolosluk hizmetlerini sunacak." diye konuştu.

Elçiliğin önündeki en önemli dosyalardan birinin "yasa dışı göç" olduğunu ve bu konunun hem Suriye, hem bölge ülkeleri hem de Libya için "son derece hassas" olduğunu ifade eden Ceffal, uzun süren diplomatik kopukluğun ardından çözüm bekleyen birçok hukuki sorun olduğunu, "iç ve dış birçok zorlukla" karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Libya'da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş taleplerine değinen Ceffal, "Gönüllü olarak geri dönmek isteyenler, vergiden muafiyet kararının çıkmasını beklemek durumunda kalacak." dedi.

Libya Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürü Tahir Hüseyin ise AA'ya yaptığı açıklamada, "Bir diplomatik temsilciliğin yeniden hayata dönmesinden mutluluk duyuyoruz. Bugün Suriye'nin kardeş büyükelçiliğini yeniden açıyor ve iki halk arasındaki ilişkileri canlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Göçmenler, Politika, Ekonomi, Suriye, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
