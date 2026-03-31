Suriye Geçici Cumhurbaşkanı İngiltere'de

(ANKARA) – Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ve beraberindeki heyet İngiltere İçişleri Bakanı Şebane Mahmud ile görüştü.

Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Dışişleri Bakanı Hasan Esad eş-Şeybani ve Genel İstihbarat Dairesi Başkanı Hüseyin es-Selame İngiltere'deki temaslar kapsamında İngiltere İçişleri Bakanı Şebane Mahmud ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığı hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede her iki taraf da istikrarı desteklemek ve ortak zorluklarla yüzleşmek için koordinasyonun güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılmasının önemini vurguladı.